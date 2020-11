Doppelbesteuerung der Rente Urteile vom Bundesfinanzhof verzögern sich bis 2021

Ein jahrelanger Grundsatzstreit um eine mögliche Doppelbesteuerung der gesetzlichen Rente wird, anders als bislang erwartet, nicht mehr 2020 geklärt werden. Dies teilte der Bundesfinanzhof der WirtschaftsWoche auf Anfrage mit. Dort sind zwei Revisionsverfahren zum Thema anhängig (X R 33/19 und X R 20/19). So werde eine „Veröffentlichung der Urteile frühestens im Frühjahr 2021 erfolgen“. Zwar strebe der Bundesfinanzhof in beiden anhängigen Verfahren eine zügige Entscheidung an. „Es kommt allerdings zu Verzögerungen, da die Beteiligten von ihrem Recht, zu den Schriftsätzen der jeweils anderen Seite Stellung zu nehmen, Gebrauch machen. Dieser Schriftsatzaustausch ist bislang noch nicht abgeschlossen“, teilte der Bundesfinanzhof mit. Selbst nach einer Entscheidungsfindung dauert es beim Bundesfinanzhof nach eigenen Angaben noch rund drei Monate, bis die schriftlichen Urteile vorliegen und veröffentlicht werden.