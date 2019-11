Doppelbesteuerung Ist die Renten-Besteuerung verfassungswidrig?

Zwar ist die Entscheidung eines Finanzgerichts nicht mehr als eine Einzelfallentscheidung. Daraus kann noch keine allgemeine Richtschnur abgeleitet werden. Doch es gibt eine weitere, hochrangige Stimme: Egmont Kulosa. Der Name dürfte in der Öffentlichkeit kaum bekannt sein, Kulosa ist aber nicht irgendwer. Er arbeitet am höchsten deutschen Finanzgericht, dem Bundesfinanzhof (BFH). Dort ist er Stellvertreter des Vorsitzenden am für Alterseinkünfte und Altersvorsorge zuständigen X. Senat. Und er hat sich aktuell dem Lager zugeschlagen, das eine sehr strenge Definition der steuerfreien Rente vornimmt. So zählt er in einem aktuellen Gesetzeskommentar, neben dem steuerlichen Rentenfreibetrag, nur noch einen jährlichen Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro zur Summe der steuerfreien Renten. Alle anderen Posten – wie den Grundfreibetrag oder die Krankenkassenbeiträge – hingegen explizit nicht.