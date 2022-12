Düsseldorfer Tabelle 2023 Höherer Kindesunterhalt: Das müssen Sie beachten

Der Mindestunterhalt soll das Existenzminimum des Kindes sichern und wird durch das Oberlandesgericht Düsseldorf für das kommende Jahr angehoben. Auch in der Düsseldorfer Tabelle 2023 ist die Erhöhung berücksichtigt: So liegt der Mindestbedarf bei einem Nettoeinkommen bis 1900 Euro für Kinder bis zum fünften Lebensjahr bei 437 Euro und steigt somit um 41 Euro im Vergleich zu 2022 an. Um 47 Euro steigt der Mindestunterhalt für Trennungskinder zwischen dem sechsten und elften Lebensjahr auf 502 Euro. Für Kinder zwischen dem zwölften und 17. Lebensjahr liegt der Mindestunterhalt ab 2023 bei 588 Euro, ein Anstieg um 55 Euro. Ebenso steigt der Mindestunterhalt für Kinder ab 18 Jahren auf 628 Euro.