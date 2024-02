Düsseldorfer Tabelle 2024 Erhöhung beim Kindesunterhalt – So stark ist der Anstieg 2024

In der Steuererklärung kann Unterhalt als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Für das Jahr 2024 sind das zunächst 11.604 Euro – der Betrag soll im Laufe des Jahres noch einmal rückwirkend angepasst werden auf 11.784 Euro (2023: 10.908 Euro) – die in Anspruch genommen werden können. Der Höchstbetrag entspricht dabei dem Grundfreibetrag des jeweiligen Jahres. Allerdings kann der Höchstbetrag auch nur angegeben werden, wenn von Januar an Unterhalt gezahlt wird.