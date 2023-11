Düsseldorfer Tabelle 2024: Höherer Kindesunterhalt? – Was Sie jetzt wissen müssen

In der Steuererklärung kann Unterhalt als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Für das Jahr 2022 sind das 10.347 Euro und im aktuellen Jahr 2023 sogar 10.908 Euro (2024: 11.604 Euro), die in Anspruch genommen werden können. Der Höchstbetrag entspricht dabei dem Grundfreibetrag des jeweiligen Jahres. Allerdings kann der Höchstbetrag auch nur angegeben werden, wenn von Januar an Unterhalt gezahlt wird.