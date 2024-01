Düsseldorfer Tabelle 2024 Neue Unterhaltsrichtlinie – So stark steigt der Kindesunterhalt 2024

Nachdem die Beträge seit dem Jahr 2022 erheblich gestiegen sind, steigen sie auch in diesem Jahr. Bereits infolge der Veröffentlichung der neuen Mindestunterhaltsverordnung, die als Grundlage der Düsseldorfer Tabelle gilt, wurde davon ausgegangen, dass die Beträge in diesem Jahr um mehr als neun Prozent gegenüber 2023 und um 20 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 2022 steigen. Dies hat sich nun bestätigt. In Zahlen beträgt die Erhöhung verglichen mit dem Vorjahr rund 9,8 Prozent.