Durchschnittsgehalt Deutschland So hoch ist das Durchschnittseinkommen aktuell

Wichtig: Die Daten des Statistischen Bundesamts zeigen das durchschnittliche Bruttoeinkommen aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland, was auch als arithmetisches Mittel bezeichnet wird. Allerdings könnte die Aussagekraft dieser Statistik durch den Einsatz des Medians, auch als Zentralwert bekannt, verbessert werden. Der Median ist jener Wert, der sich genau in der Mitte aller individuellen Daten befindet, wenn man die Daten in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Durch die Verwendung des Medians werden Ausreißer, wie die Gehälter von Großverdienern, nicht im Ergebnis berücksichtigt. Im Gegensatz dazu wird beim arithmetischen Mittel das Gesamteinkommen durch die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten geteilt, wodurch ein Millionengehalt statistisch gesehen viele geringere Gehälter ausgleichen kann.