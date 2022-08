E-Dienstwagenprivileg Künftig noch steuergünstig Dienstwagen fahren? Das geht im E-Auto

Was steckt dahinter? Als Privileg bezeichnet wird das Zusammenspiel zweier Regeln: Einerseits können Unternehmen die Anschaffungskosten eines Dienstwagens steuerlich voll absetzen. Zugleich müssen Angestellte für ihren Dienstwagen nur Steuern zahlen, wenn sie ihn privat nutzen dürfen. Dann wird ein sogenannter geldwerter Vorteil besteuert. Die Regeln sind allerdings recht großzügig: So müssen die Nutzer monatlich pauschal nur ein Prozent vom Listenpreis versteuern, unabhängig von den gefahrenen Kilometern. Alternativ - hier besteht ein Wahlrecht - kann per Fahrtenbuch nur der Vorteil aller tatsächlichen Privatfahrten besteuert werden. Dafür muss allerdings ein Fahrtenbuch geführt werden.