Ein unwürdiges Schauspiel Beendet den Wahnsinn! Mehr Zeit und Logik für die Grundsteuererklärung

Teils fehlt jede Logik. Bei einem Erbbaurecht zum Beispiel sind die Immobiliennutzer in der Regel nicht die Eigentümer des Grundstücks. Als Eigentümer in der Grundsteuererklärung werden aber trotzdem sie erfasst. Das steht im Hilfetext, der per Klick angezeigt wird. Eigentümer sollen zudem selbst wissen, was zur Wohnfläche zählt und was nicht: Der Keller? Meist nicht. Der Hobbykeller? Oft schon, außer er hat eine zu niedrige Deckenhöhe und kaum Tageslicht. Noch Fragen?