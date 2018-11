Einkommen, Abgaben, Pension Haben Beamte mehr Geld?

Anders als in der GKV sinken die PKV-Beiträge im Alter nicht, sondern sie steigen an – wie das Verbraucherportal Finanztip untersucht hat bis auf das Dreifache ihres ursprünglichen Wertes. Wer zu Beginn seiner Versicherungszeit also etwa 250 Euro im Monat in die PKV einzahlt, auf den können im Ruhestand bis zu 750 Euro zukommen – mehr als doppelt so viel wie auf den vergleichbaren Rentner. Hätten beide denselben Bruttowert, stünde der Rentner also besser da.