Einkommen, Abgaben, Pension Haben Beamte mehr Geld?

Verdienen Beamte also deutlich mehr? Ganz so einfach können wir auch diese Schlussfolgerung nicht ziehen, weil die Gehälter in der Regel in Relation zum Abschluss gesehen werden. Und unter Beamten gibt es deutlich mehr Menschen mit Hochschulabschluss. Würde man diese mit vergleichbar qualifizierten Angestellten in der freien Wirtschaft vergleichen, fiele der Unterscheid deutlich geringer aus. So liegt laut der Jobbörse Absolventa schon das aktuelle Akademiker-Einstiegsgehalt im Westen bei 43.000 Euro.