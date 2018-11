Einkommen, Abgaben, Pension Haben Beamte mehr Geld?

Nun muss der Beamte seine Kinder auch versichern. Anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es keine kostenfreie Mitversicherung für Kinder oder geringverdienende Ehegatten. So werden pro Kind noch einmal etwa 35 Euro pro Monat fällig, wenn sie über den Beamten versichert sind. Dafür steigt der Beihilfesatz des Beamten von 50 auf 70 Prozent, der Staat übernimmt also einen größeren Teil der anfallenden Kosten. Im Gegenzug sinkt der Krankenkassenbeitrag des Beamten bei guten Anbietern auf etwa 200 Euro. Der verbeamtete Vater muss also etwa 270 Euro seines Nettolohns an die PKV zahlen.