Einkommen Gehören Sie zu den reichsten zehn Prozent?

Einige Bevölkerungsgruppen stechen dabei hervor: So zeigt sich, dass Paare, deren Kinder nicht (mehr) im Haushalt leben, 27,1 Prozent zum einkommensreichsten Prozent gehören. In der Gesamtbevölkerung sind sie nur mit 9,3 Prozent vertreten. Die Paare mit Kindern im Haushalt sind im oberen Einkommensbereich weder unter- noch überrepräsentiert, denn ihr Anteil an den oberen zehn, fünf und ein Prozent entspricht jeweils ungefähr einem Fünftel. Das entspricht auch ihrem durchschnittlichen Anteil in der Gesamtbevölkerung von 20,4 Prozent.



Paare ohne Kind sind im oberen Einkommensbereich überdurchschnittlich stark vertreten im Vergleich zum Anteil an der Gesamtbevölkerung: Dort machen sie 4,6 Prozent aus, bei den oberen zehn Prozent, also den einkommensreichsten Deutschen, stellen sie 11,4 Prozent und bei den oberen fünf Prozent sogar 13,3 Prozent. Fast jedes zwölfte Paar ohne Kind gehört zu dem obersten Prozent.