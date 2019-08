Einkommen Viele Deutsche verdienen besser, als sie glauben

Die Frage nach der Einkommensgerechtigkeit ist also auch immer eine Frage nach den Vergleichswerten. Und hier muss eine weitere Finesse der IW-Studie beachtet werden: Sie erhebt nicht nur Gehälter aus Vollzeitjobs, sondern auch aus Teilzeit-Jobs, Altersbezügen oder Sozialtransfers. Dadurch fällt der Median automatisch niedriger aus.



Wer sich jedoch in der Gesellschaft verorten will, in seinem Freundeskreis, oder neudeutsch: seiner Peergroup, der vergleicht sich mit Menschen in einer ähnlichen Situation. Ein in Vollzeit Arbeitender mag sich für das vergleichbare Gehalt einer anderen Branche interessieren, es ist jedoch eine ganz andere Gerechtigkeitsfrage, ob er mehr Geld hat als ein Rentner.