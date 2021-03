Einkommensteuer Coaching: So gelingt die perfekte Steuererklärung

Je nach Lebensphase unterscheiden sich die für die Steuer wichtigen Themen. Studenten müssen auf andere Punkte achten als Berufseinsteiger; Singles haben andere Fragen als Paare; Familien unterscheiden sich von Rentnern, deren Kinder längst aus dem Haus sind. Mit WiWo 7 bekommen Sie jeweils Tipps, wie Sie die Steuerlast in den verschiedenen Lebensphasen senken. So können Sie mit Kindern Steuern sparen – aber auch die Steuer im Ruhestand, als Rentner oder Pensionär, senken. Es lohnt sich zudem, auch die künftige Steuer im Blick zu haben. So fällt auf verschiedene Altersvorsorgearten unterschiedlich viel Steuer an: Riester-Renten sind voll steuerpflichtig. Renten aus privaten Zusatzpolicen nur zu einem geringeren Anteil, auch Ertragsanteil genannt. Bei gesetzlichen Renten hängt der steuerpflichtige Anteil vom Jahr des Rentenbeginns ab. Wir geben Ihnen Orientierung, die Sie nicht verwirrt, sondern auf die entscheidenden Unterschiede hinweist. Vor bösen Steuerüberraschungen sind Sie so gewappnet und können herausfinden, wie viel Sie später nach Steuern kassieren können.