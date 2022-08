Einkommensteuer Diese Einkommensstufen trifft die kalte Progression besonders

So zeigt sich: Auch aus den Zahlen zur kalten Progression kann sich wohl jeder ziehen, was ihm nach politischer Couleur am besten in den Kram passt. Wer weniger politisch getrieben ist, der könnte die Angelegenheit aber auch ganz nüchtern betrachten: Die Steuer soll sich eigentlich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit richten. Und die – soviel ist klar – steigt durch eine inflationsausgleichende Einkommenserhöhung nicht. So betrachtet ist ein Ausgleich der kalten Progression also keine soziale Wohltat, sondern fast eine Selbstverständlichkeit.



