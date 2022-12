Einkommensteuer Koppelt alle Steuerfreibeträge an die Inflation!

So wird bei Angestellten ohne Nachweis höherer Kosten ein Werbungskostenpauschbetrag für berufliche Ausgaben berücksichtigt. Der liegt seit 1990 bei 1000 Euro. Ach, nein, er wurde von Mark in Euro umgerechnet. Immerhin: Dieses Jahr hat die Bundesregierung ihn rückwirkend für das ganze Jahr 2022 auf 1200 Euro erhöht und will ihn 2023 auf 1230 Euro anheben. Das ist ein Anstieg um insgesamt 23 Prozent.