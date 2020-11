Einkommensteuer So setzen Sie die Kosten für das Homeoffice ab

Die Pauschale von 600 Euro wird zwar vielen helfen, gleicht aber nicht unbedingt alle finanziellen Nachteile aus. Für die Werktage, an denen der Arbeitnehmer im Homeoffice seinen Job erledigt, entfällt die absetzbare Entfernungspauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer für Fahrten zum Arbeitsplatz (einfache Strecke). Bei einer Entfernung von knapp 17 Kilometern zum Arbeitsplatz sind die fünf Euro pro Werktag bereits erreicht. An Tagen im Homeoffice fielen diese absetzbaren Fahrtkosten weg. Ob Arbeitnehmer in der Praxis durch die Arbeit zu Hause aber wirklich entlastet werden, ist nicht sicher, etwa wenn sie ihre Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr weiter zahlen müssen. Die neu geplante Pauschale würde dann kaum reichen, um die tatsächlichen Kosten abzubilden.