Einkommensteuererklärung Diese Anlagen und Formulare umfasst eine Steuererklärung

Zum einen soll es um Kosten für Angestellte gehen, die Sie in Ihrem Haushalt beschäftigen. So sollen in der Anlage geringfügige Beschäftigungsverhältnisse angegeben werden. Es geht also darum, ob Sie jemanden (zum Beispiel eine Haushalts- oder Reinigungskraft) in einem Minijob beschäftigt haben, der sich um Ihren Haushalt oder eine Person in Ihrem Haushalt kümmert. Ist das der Fall, dürften Sie für das zurückliegende Jahr 2023 maximal 510 Euro für das gesamte Jahr in der Anlage eintragen. 20 Prozent dieser Kosten werden dann von Ihrer zu zahlenden Steuerschuld abgezogen.