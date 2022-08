Energie-Vergleichsportale: Verivox, Check24 & Co. Hoher Strompreis bremst Tarifwechsel über Vergleichsportale aus

Bei wenig Konkurrenz zwischen Stromanbietern können die Vergleichsportale auch weniger attraktive Wechseloptionen anbieten. Laut Check24 kann „die Tarifvielfalt im Check24 Strom- und Gasvergleich vorübergehend geringer sein, als Kundinnen das von uns gewohnt sind“. Vor der Krise habe sich bei einem Tarifwechsel in 100 Prozent der Fälle sparen lassen, wenn die Kunden aus der Grundversorgung zu einem Alternativversorger gewechselt seien. Momentan sei das nur noch in 40 Prozent der Fälle so.