Energie-Vergleichsportale: Verivox, Check24 & Co. Hoher Strompreis bremst Tarifwechsel über Vergleichsportale aus

Alle Haushalte, die keinen Tarif mit einem anderen Versorger abschließen oder deren Anbieter die Lieferungen einstellt, landen in der Grundversorgung. Der Grundversorger ist in der Regel der Stromanbieter, der vor Ort die meisten Kunden hat. Oft sind dies die Stadtwerke wie im Fall des Stromkunden Nowak. Normalerweise sind die Konditionen in der Grundversorgung teurer als in den übrigen Tarifen.