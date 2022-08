Erbschaftsteuer: Flucht ins Ausland Günstiger erben im Steuerparadies

Vermögen, das in Deutschland liegt, wird nach deutschem Recht besteuert. Geld und Wertpapiere sind dabei nicht das große Problem, da es sich hierbei in der Regel nicht um schädliches Inlandsvermögen handelt. Immobilien in Deutschland lassen sich dagegen nur durch Verkauf vor der Schenkung oder dem Erbfall vor dem Zugriff des deutschen Fiskus schützen. Doch Vorsicht: „Sind Häuser oder Wohnungen vermietet, beträgt die Spekulationsfrist zehn Jahre“, sagt Steuerberater Armin Pfirmann von der Kanzlei Dornbach in Saarbrücken. Ist die Frist noch nicht abgelaufen, fällt auf den Gewinn beim Verkauf Einkommensteuer an.



Ein Verkauf ist daher nicht immer die beste Lösung. Liegt der Wert der Immobilie in Deutschland innerhalb der erbschaftsteuerlichen Freibeträge der Beschenkten oder der Erben, ist es bei vermieteten Immobilien mitunter sinnvoll, sie nicht zu verkaufen. Reichen die Freibeträge nicht aus, sollte die Familie abwägen, ob sie die Gewinnbesteuerung beim Verkauf hinnehmen will, um das Geld im Ausland zu investieren.