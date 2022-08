Erbschaftsteuer: Flucht ins Ausland Günstiger erben im Steuerparadies

Wer ins Nachbarland zieht, sollte sich daher über die Vorschriften im jeweiligen Kanton informieren. Nur in den Kantonen Schwyz und Obwalden fällt keine Steuer auf Erbschaften und Schenkungen an. In allen übrigen Kantonen lässt sich Vermögen steuerfrei an den Ehepartner übertragen. Bei Kindern halten es die Regionen in der Schweiz ganz unterschiedlich. Einige besteuern gar nicht, andere verlangen einen Steuersatz von bis zu 3,5 Prozent.



Wer Immobilien in der Schweiz besitzt, sollte beachten, dass das Steuerrecht des Kantons greift, wo das Haus steht. Dies gilt unabhängig davon, wo der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat. Bei deutschen Steuerzahlern, die in die Schweiz gezogen sind, aber noch Häuser und Wohnungen in Deutschland besitzen, gilt für dieses Grundeigentum nach wie vor deutsches Steuerrecht.