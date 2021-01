erfolg.reich Steuern sparen, aber einfach!

Eltern können ihre Kinderbetreuungskosten absetzen, bis zum Alter des Kindes von 14 Jahren werden bis zu 6000 Euro pro Jahr berücksichtigt. Zwei Drittel davon mindern das zu versteuernde Einkommen. Vermögende Eltern könnten außerdem bereits Wertpapierdepots an die Kinder übertragen, um so über mehrere Jahre bis zu 50.000 Euro an Steuervorteilen zu erzielen. Dabei nutzen sie aus, dass den Kindern nicht nur ebenfalls der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro pro Jahr zusteht. Vielmehr können die Kinder in Summe bis zu 10.000 Euro an Kapitalerträgen pro Jahr kassieren, ohne dass darauf Steuern anfallen. Denn auch der Grundfreibetrag von 9744 Euro im Jahr wird unabhängig vom Alter gewährt. Steuerpflichtiges Einkommen in dieser Höhe bleibt daher letztlich steuerfrei.