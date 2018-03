Fahrtkosten für die Oma: So hilft der Fiskus bei der Kinderbetreuung

Wer die Kosten für die Kinderbetreuung also in einem solchen Fall steuerlich geltend machen will, muss damit rechnen, dass der Sachbearbeiter in der Behörde einen so genannten Fremdvergleich vornimmt. Stellen Sie sich also die Frage: Was wäre üblich, wenn Sie mit einem Dritten einen Betreuungsvertrag abschließen würden? In einer solchen Vereinbarung müssen der zeitliche Umfang der Betreuung und die Höhe der Bezahlung festgelegt werden. Das Geld muss in jedem Fall überwiesen und darf nicht bar bezahlt werden.