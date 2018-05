Erstes Diesel-Fahrverbot

Fahrverbote in Deutschland werden schon lange diskutiert. Nun tritt am 1. Juni erstmals ein Fahrverbot in Kraft, nämlich in Hamburg. In zwei Straßenabschnitten im Bezirk Altona dürfen künftig nur noch Diesel-Fahrzeuge fahren, die der Abgasnorm Euro 6 entsprechen. So soll die Luftqualität verbessert werden.

Bild: dpa