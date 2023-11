Falschgeld erkennen Daran erkennen Sie gefälschtes Geld

Obwohl in den vergangenen Monaten vermehrt Fälschungen von 200- und 500-Euro-Scheinen aufgetaucht sind, dominieren kleinere Banknoten die Kriminalstatistik. Laut Burkhard Balz wird in Deutschland die 50-Euro-Note am häufigsten gefälscht, gefolgt von der 20-Euro-Note. Dieser Trend zeigt sich konstant über die vergangenen zehn Jahre in den Daten der Bundesbank, so auch im ersten Halbjahr 2023.