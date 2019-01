Falschgeld? Nein, danke! Daran erkennen Sie gefälschte Geldscheine

1. Vorsicht vor falschen Fünfzigern



Der sprichwörtliche falsche Fuffziger macht laut Bundesbank 72 Prozent der gefälschten Scheine aus, gefolgt von der 20-Euro-Note mit 16 Prozent. Diese beiden Scheine sollte man daher prüfen, bevor man sie einsteckt. Wie man richtig kippt und fühlt und die neuen Hologramme erkennt, zeigt die Bundesbank in verständlichen Videos und mit Onlinekursen. Zehner und Fünfer dagegen fallen bei den Fälschungen mit ein und zwei Prozent kaum ins Gewicht. Eine nervige Prüfung kann man sich im Alltag also sparen, zumal der Schaden gering wäre.



2. Vorsicht beim Autoverkauf



Normalbürger kommen mit größeren Barsummen eigentlich nur in Kontakt, wenn sie privat ein Auto oder eine Antiquität verkaufen. Bei diesen Risikotransaktionen ist Vorsicht geboten. Wenn der Käufer auf Barzahlung besteht, kann man ihn in eine Bank begleiten, wo er sich die Scheine am besten frisch auszahlen lässt. Die besonders großen Scheine, der 500er und der 200er, tauchen unter den Fälschungen mit zwei und ein Prozent zwar sehr selten auf. Doch sollte man diese Scheine immer prüfen, weil der Schaden groß wäre. Im Alltag nervt das allerdings kaum, weil die größten Scheine so selten zum Einsatz kommen. Anders sieht es beim 100-Euro-Schein aus: Wer etwa beim Gebrauchtwagenverkauf ein dickes Bündel Hunderter in die Hand gedrückt bekommt, muss genau hinschauen. Denn die 100-Euro-Noten befinden sich immerhin zu sechs Prozent unter den Fälschungen.