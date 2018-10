Familienentlastungsgesetz 32,1 Millionen Steuerzahler trifft die kalte Progression

25. Oktober 2018

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen Bild: dpa Bild:

Rund 32,1 Millionen Steuerzahler in Deutschland sind in diesem Jahr von der kalten Progression betroffen. Die große Koalition will die Bürger nun mit einem neuen Gesetz entlasten.