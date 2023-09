Fernwärme BGH-Urteil: Neue Preisklauseln für Berliner Fernwärme sind wirksam

Der Berliner Versorger musste seine Klausel ändern, weil die alte Regelung 2019 gerichtlich für unwirksam erklärt wurde. In solchen Fällen dürfe der Fernwärmeanbieter seine Preisgestaltung auch bei laufenden Verträgen – wie in den nun vor Gericht verhandelten Fällen – einseitig anpassen, stellte der BGH klar (VIII ZR 249/22 und VIII ZR 263/22). Damit gab das Gericht den Versorgern aber keinen Freibrief bei der Preisgestaltung. Denn Leistung und Gegenleistung müssten bei einer angepassten Preisänderungsklausel in einem angemessenen Verhältnis stehen, so der BGH. Die Änderung der Klausel dürfe nicht ausschließlich den wirtschaftlichen Interessen des Fernwärmeanbieters dienen.