Finanzberatung EU sagt Provisionsverbot ab – will aber den Anlegerschutz stärken

Der Widerstand aus der Finanzindustrie, aber auch aus einigen der EU-Mitgliedstaaten, war wohl zu groß. Dennoch wird trotz des nun ausbleibenden Provisionsverbots nicht alles beim Alten bleiben. Die EU-Kommission will am 24. Mai Maßnahmen im Rahmen einer europäischen Kleinanlegerstrategie vorlegen. McGuiness sprach daher auch gleich eine Warnung in Richtung Finanzindustrie aus: So solle die Finanzindustrie ihr Beigeben in Sachen Provisionsverbot keinesfalls als Freifahrtschein werten. Geplant seien strengere Transparenzpflichten, mehr Regeln für die Zulässigkeit von Vergütungsanreizen, besser verständliche Kostendarstellungen und eine zunehmende Kontrolle seitens der Aufsichtsbehörden.