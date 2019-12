Finanztransaktionssteuer Mehr als nur eine kleine Steuer

In Frankreich gibt es eine solche Steuer schon seit 1. August 2012. Anfangs fielen auf Aktienkäufe 0,2 Prozent, mittlerweile 0,3 Prozent Steuer an. Unter die Steuer fallen nur Wertpapiere von Unternehmen mit Hauptsitz im Land und über einer Milliarde Euro Börsenwert. An wem Scholz sich bei seinen Plänen orientiert hat, lässt sich also unschwer erahnen. In Frankreich fallen etwa 100 Unternehmen unter die Steuer, geprüft wird das dort jeweils zum 1. Dezember des Vorjahres. Auch im Nachbarland sind aktive Finanzspekulanten eher nicht von der Börsensteuer betroffen: Sie fällt nur an regulierten Märkten an, Käufe und Verkäufe innerhalb eines Tages können saldiert werden („genettet“). Im Ergebnis müssen zum Beispiel Daytrader oder Hochfrequenzhändler diese Steuer kaum zahlen. Dennoch bringt die Steuer rund eine Milliarde Euro. Da in Deutschland etwa 50 Prozent mehr Unternehmen unter die Regeln fallen, dürfte das für die Grundrente benötigte Geld zusammenkommen.