Fluggesellschaft: Air-Berlin-Insolvenzverwalter verklagt Deutsche-Börse-Tochter Clearstream

Der Insolvenzverwalter begründet den Anspruch damit, dass die Clearstream Banking AG als Aktionärin der Stammaktien der Air Berlin PLC im Aktionärsregister der Air Berlin PLC in Großbritannien eingetragen ist. Die Clearstream Banking AG hält diese Aktien für die Anleger, die Berechtigungen an den Aktien der Air Berlin PLC erworben haben und in Wertpapierdepots halten.