Fragen und Antworten Was bringt der Kinderfreibetrag bei 120.000 Euro Gehalt?

Der Knackpunkt: Die Differenz zwischen den Steuern, die sie mit und ohne Kinderfreibetrag bezahlen müssten, beträgt 3690‬ Euro. So viel Steuern würden sie also mit Kinderfreibetrag und BEA-Freibetrag sparen. Dieses Jahr werden sie voraussichtlich 3000 Euro Kindergeld ausgezahlt bekommen – das ist weniger, als sie durch Kinderfreibetrag und BEA-Freibetrag an Steuern sparen. Die beiden Freibeträge sind also finanziell günstiger für sie. Deshalb rechnet das Finanzamt für sie mit dem Kinderfreibetrag und dem BEA-Freibetrag. Das bereits ausgezahlte Kindergeld wird dabei verrechnet.