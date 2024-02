Fragen und Antworten: Wer zahlt noch den Soli?

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat der vorgeschlagenen Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen eine klare Absage erteilt. „Ich bin der Auffassung, dass wir diese, der Wirtschaftsminister hat es gesagt, 30 Milliarden, die dann dort fehlen würden, dass wir die im Haushalt nirgends gegenfinanzieren können“, sagte Esken am Montag in Berlin. „Insofern sehe ich die Tauglichkeit dieses Vorschlags nicht.“ Auch Robert Habeck zeigte sich mit Blick auf den Soli-Vorschlag skeptisch. Den Soli ganz zu streichen würde das Haushaltsloch vergrößern, sagte der Vizekanzler in der ARD-Sendung „Caren Miosga“.



Mit Material der dpa.



Lesen Sie auch: So schlecht schneidet Deutschland im Steuerwettbewerb mit anderen Ländern ab