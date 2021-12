Für alle 18-Jährigen DIW schlägt ein „Grunderbe“ von 20.000 Euro vor

„Damit sind die Vermögen in Deutschland im Vergleich zu anderen EU- oder OECD-Ländern mit einer ähnlichen Einkommensverteilung sehr stark konzentriert“, so das DIW. „Auffällig sind vor allem die relativ geringen Vermögen der Mittelschicht.“ Die große Ungleichheit bei den Vermögen setze sich über Erbschaften und Schenkungen fort. Die Hälfte der Bevölkerung bekomme praktisch nichts vererbt, sehr wenige dagegen sehr viel, so die Studie im Auftrag des „Forum New Economy“.