Gehaltsatlas 2021 Das sind die bestbezahlten Jobs in Deutschland 2021

Der Regionalfaktor gibt an, inwieweit die Mediangehälter in dem jeweiligen Bundesland vom bundesweiten Mediangehalt abweicht. Das Mediangehalt der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland liegt bei 43.200 Euro. Vollzeitbeschäftigte in Bundesländern mit einem Regionalfaktor über 100 Prozent, verdienen somit mehr als der bundesweite Durchschnitt. In lediglich fünf der sechzehn Bundesländer ist dies der Fall. In den elf verbliebenen Bundesländern liegt der Regionalfaktor sogar teilweise deutlich unter 100 Prozent.