Gehaltsreport 2023 Das sind die bestbezahlten Berufe in Deutschland

In Deutschland zählen Ärzte traditionell zu den Spitzenverdienern unter den Berufsgruppen. Sie führen auch in der aktuellen Erhebung die Gehaltstabelle an und kommen auf ein Bruttomediangehalt von 93.793 Euro. Damit verdienen sie mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt. Hinter den Ärzten folgen Unternehmensberater beziehungsweise Angestellte im Bereich Consulting – hier beträgt das Mediangehalt circa 53.956 Euro. Auch Menschen, die als Ingenieure oder in der IT-Branche tätig sind, gehören zu den Spitzenverdienern in Deutschland.