Gehören Sie dazu?: So steht die deutsche Mittelschicht im internationalen Vergleich da

Die Unterscheidung zwischen den beiden Familientypen verdeutlicht die Auswirkungen einer deutschen Besonderheit: des Ehegattensplittings (das so in den meisten anderen Ländern nicht existiert). Während Deutschland bei der Steuerlast für doppelverdienende Familien auf Platz vier landet, ist es beim Alleinverdienermodell lediglich Platz neun. Wo beide arbeiten, fallen beim selben Einkommen also deutlich mehr Steuern an. In den Niederlanden ist es übrigens genau andersherum: Alleinverdiener werden stärker zur Kasse gebeten.