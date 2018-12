Geldwäsche Aussichtsloser Kampf gegen illegale Geschäfte

59 Prozent der befragten Banken geben an, dass ihre aktuellen Budgets für Compliance- und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen entweder unzureichend oder sogar komplett unzureichend seien. Im vergangenen Jahr sagte das gerade mal ein Drittel der Befragten.



Dabei braucht es entsprechende Budgets, um regulatorische Vorgaben und Richtlinien angemessen umzusetzen. Da die Methoden der Geldwäscher immer komplexer werden, müssen die Systeme ständig entsprechend angepasst werden. Gerade die veraltete IT vieler Banken erschwert das enorm.



Tatsächlich haben die Institute das Problem eigentlich erkannt, 75 Prozent erwarten steigende Kosten durch Anti-Geldwäsche-Maßnahmen. „Auch wenn die Banken bereits enormen Aufwand für die Aufarbeitung von möglichen Verstößen betrieben haben, werden manche Kernprobleme noch eine Weile bestehen bleiben“, sagt Veit Bütterlin, Geldwäsche-Experte bei Alix Partners. Entscheidend sei, wie Banken mit ihren historischen Kundendaten umgehen würden. Diese müssten durchforstet und an die neuesten Standards angepasst werden.