Geldwäsche Bitcoin für Kokain

Welche Kanäle nutzen die Geldwäscher?

Es gibt heute viele Kanäle, über die Geldwäsche betrieben werden kann – vielleicht zu viele, um sie zu beschreiben. Einige wichtige Kanäle sind die Kommunikation, Geldkuriere und das Dark Web. Was „Kommunikation“ anbelangt, so nutzen Kriminelle und Betrüger alle gängigen sozialen Kanäle für die alltägliche Kommunikation, wobei die Hierarchien ähnlich wie in einem normalen Geschäftsumfeld sind. Der Kriminelle auf der untersten Ebene weiß oft nicht, für wen er letztlich arbeitet. Falls erforderlich, werden Nachrichten nach oben und unten weitergegeben. Die sogenannten „Money Mules“, also Geldkuriere, werden nach wie vor in großem Umfang eingesetzt, um die Einschleusung von Geld in den Geldwäscheprozess zu erleichtern. Kriminelle haben es oft auf naive und schlecht verdienende Personen abgesehen und bieten ihnen einen kleinen Geldbetrag an, der mit 1.000 bis 2.000 Euro für einen Studenten aber beachtlich ist, der im Gegenzug eine größere Summe auf sein Konto überweist, bevor das Geld weitergeleitet wird. Beim Menschenhandel werden häufig auch Geldkuriere eingesetzt. Konten werden gegen den Willen des Opfers Konten eingerichtet, auf die dann Gelder eingezahlt werden, ohne dass das Opfer jemals Zugriff darauf hat. Sogar während des Höhepunkts der Pandemie wurden Geldkuriere oft als besonders unabkömmliche Mitarbeiter getarnt, um den Kapitalverkehr fortzusetzen. Um Geldwäsche zu betreiben, sind Kriminelle nicht an dieselben moralischen, rechtlichen und operativen Verpflichtungen gebunden wie diejenigen in der Finanzbranche, die versuchen, ihr verdächtiges Verhalten aufzudecken und zu verhindern. So ist es beispielsweise üblich, dass illegale Dienstleistungen über das Dark Web in einer Art „Crime-as-a-service“-Modell gekauft werden. Ein solcher Fall ist die Betrugsmasche mittels E-Mail-Phishing, bei dem ein Krimineller E-Mail-Phishing-Technologie im Dark Web erwirbt und sie als Teil seiner umfassenderen rechtswidrigen Tätigkeit einsetzt.