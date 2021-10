Geldwäsche Bitcoin für Kokain

Ein Blick in die Zukunft: Glauben Sie, dass es möglich ist, die Geldwäsche einzudämmen?

Ja, wenn die in unserem Bericht genannten Probleme angegangen werden. Dazu müssen sowohl der Faktor Mensch als auch technologische Aspekte überprüft und auf den neuesten Stand gebracht werden. Bezüglich des Faktors Mensch muss die Zusammenarbeit auf intelligente und sichere Weise verbessert werden. Die Geldwäschetypologien bzw. die Art und Weise, wie Geldwäsche betrieben wird, verändern und entwickeln sich weiter. 62 Prozent der Befragten in unserer aktuellen Umfrage geben an, dass sich das Verhalten von Finanzkriminellen in den letzten zwölf Monaten verändert hat. Um dem gerecht zu werden, muss die Branche kontinuierlich in ihre Mitarbeiter investieren, sie für die Durchführung effizienter, erkenntnisgestützter Ermittlungen ausbilden und sich von einer statischen, verwaltungsbasierten Pflichtübung verabschieden. Die Innovationsrate muss weiter steigen, indem wiederkehrende und banale Aufgaben automatisiert werden, aber auch, was sehr wichtig ist, indem die neuesten Möglichkeiten des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz optimal genutzt werden. Die gemeinsame Nutzung von Daten und die Zusammenarbeit haben Auswirkungen auf die Sicherheit und die DSGVO. Das sogenannte föderierte Lernen, bei dem alle Daten unter strenger Sicherheit bleiben, kann hier etwa eine Schlüsselrolle spielen. Dazu kommen Technologien, die der sogenannten homomorphen Verschlüsselung ähneln. Beiden muss Raum zur Entwicklung gegeben werden, um zentralisierte Datenbanken und einen intelligenten Datenaustausch zu ermöglichen und das Verständnis der aktuellen Topologien der Finanzkriminalität in der Branche zu verbessern. Wir werden solchen Aktivitäten nie wirklich zuvorkommen, aber wir können kooperativ und intelligent arbeiten, um abzuschrecken, und es dennoch ermöglichen, dass neue Aktivitäten erkannt und angegangen werden.



Vita

Charmian Simmons ist Expertin für Finanzkriminalität und Compliance im Bereich Finanzdienstleistungen in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) bei BAE Systems. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor in den Bereichen Risikomanagement, Finanzkriminalität, interne Kontrollen und der IT-Beratung. Zuvor war Charmian Simmons Regional Director of Strategy and Performance bei Refinitiv, Head of Audit North America bei der Lloyds Banking Group USA und Vice President bei Morgan Stanley im Bereich Institutional Securities and Capital Markets.



