Geplante Gesetzesänderung Böse Steuerfalle für reiche Auswanderer

So weit ist das nicht neu. Schon ab dem Jahr 2022 wurden die Regeln dieser Wegzugsteuer deutlich verschärft. Seitdem gibt es die Fälle vor der Änderung, sogenannte Altfälle, und die neueren Fälle – mit deutlich unterschiedlichen Regeln. So konnten Auswanderer anlässlich eines Wegzugs noch vor dem Jahr 2022 eine Stundung der zu zahlenden Wegzugsteuer erreichen. Beim Wegzug in Länder der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums wurde die Steuer sogar unbefristet zinslos gestundet. Für Wegzüge ab 2022 kommt das nicht mehr infrage. Jetzt können Auswanderer die Steuer nur noch in Raten abstottern, über einen Zeitraum von sieben Jahren. Es gibt nur wenige Wege, dem zu entgehen.