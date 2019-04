Geschenk eines Oligarchen Luxusuhr kostet DFB-Präsident Grindel den Job

Grindel stand allerdings bereits seit längerem in der Kritik, unter anderem im Zusammenhang mit dem schwachen Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland, dem Umgang mit der Affäre rund um Ex-Nationalspieler Mesut Özil, der sich gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte fotografieren lassen, und der vorzeitigen Verlängerung des Vertrags von Bundestrainer Joachim Löw. Am Freitag hatte der „Spiegel“ zudem berichtet, Grindel habe als DFB-Präsident weitaus mehr Geld bekommen als bislang bekannt. Der DFB hatte dazu erklärt, die Angaben zu Grindels Einkünften bei Amtsantritt seien korrekt gewesen.