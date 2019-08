Gesetz zu Unternehmenssanktionen „Die Schuldigen bestrafen, nicht die Aktionäre!“

Das klingt sehr theoretisch. In der Theorie können Aktionäre, die den Aufsichtsrat wählen, über diesen dann den Vorstand aus dem Amt drängen. In der Praxis passiert das fast nie.

Man muss früher ansetzen. Ein gesetzliches Delegationserfordernis, bei Auswahl der Unternehmensorgane Sorgfalt walten und sich über die Compliance im Unternehmen Bericht erstatten zu lassen, erschwert es der Hauptversammlung und dem Aufsichtsrat, zweifelhafte Persönlichkeiten zu berufen, bringt Mißstände auf den Tisch und wird in vielen Fällen dafür sorgen, dass die Mißstände abgestellt werden. Dies wiederum erschwert die Berufung von Vorständen oder deren Wechsel in den Aufsichtsrat, wenn in ihrer Amtszeit wesentliche Rechtsverstöße stattgefunden haben. Rechtstreue wird für Organmitglieder damit Karrierevoraussetzung. Und wenn schon mal etwas passiert ist: Nach neueren Untersuchungen in den USA zu Rechtsverstößen, die aus Unternehmen heraus begangen werden, trägt die Einschaltung von Dritten – also hier der von der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat eingeschalteten Sonderprüfer - erheblich dazu bei, Rechtsverstöße zu verhindern oder früher aufzudecken. Die Amerikaner haben einen schönen Begriff dafür: Uncomfortable dissonance.