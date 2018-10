Gesetze Das ändert sich zum 1. November

Gebührentransparenz beim Konto

Ab November müssen Banken ihre Kunden einmal im Jahr über sämtliche Kosten im Zusammenhang mit ihrem Konto in einer Gesamtübersicht informieren – inklusive Zinszahlungen für den Dispokredit und allen Gebühren, etwa für Überweisungen in Papierform oder die postalische Zustellung von Kontoauszügen. Bislang tauchten die Kontokosten lediglich verstreut in den Kontoauszügen auf. Außerdem bekommen Bankkunden bei Kontoeröffnung eine komplette Kostenübersicht, die den Vergleich der Konditionen erleichtern soll. Welche Begriffe die Banken in der Kostenübersicht verwenden, hat die Finanzaufsicht BaFin festgelegt. Später sollen auch Internetportale zum kostenlosen und objektiven Vergleich der Kontogebühren gestartet werden.

Bild: dpa