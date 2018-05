Neuer Mindestlohn

Mit dem 1. Mai steigt für Maler und Lackierer in Deutschland der Mindestlohn. Ungelernte Kräfte müssen dann bundesweit 10,60 Euro bezahlt bekommen. Gesellen bekommen in Westdeutschland 13,30 Euro, in Ostdeutschland 12,40 Euro Mindestlohn. Auch bei Steinmetzen und Steinbildhauern steigt das Mindestgehalt. Der Stundenlohn liegt ab sofort bei 11,40 Euro bundesweit. In Ostdeutschland wird er damit um 20 Cent angehoben und damit an den Westlohn angeglichen.

Bild: dpa