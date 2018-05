Girokonto-Ranking Die günstigsten Gehaltskonten

So fühlt es sich an, wenn Banken an der Gebührenschraube drehen: 30 Cent verlangt die Sparkasse Erlangen-Höchstadt für jede Kontobewegung, obwohl die Kontoführung schon 1,95 Euro im Monat kostet. Dieses Kontomodell richtet sich laut Sparkasse vor allem an Nutzer, die normalerweise nur wenige Umsätze haben und das Konto gern bei einer Filiale führen wollen. Für online-affine und jüngere Kunden hat die Erlanger Sparkasse noch zwei Alternativmodelle im Angebot, die ohne das lästige Buchungspostenentgelt von 30 Cent auskommen. Immerhin.