Grauer Kapitalmarkt: Auch die letzte deutsche P&R-Vertriebsgesellschaft ist pleite

Es handelt sich um die Dachgesellschaft P&R AG in Grünwald und um die P&R Transport-Container GmbH, in der seit 2017 das Neugeschäft gebündelt war (siehe Grafik). Das teilte am Freitag ein Sprecher des Insolvenzverwalters Michael Jaffé mit, dessen Kanzlei nun auch für diese beiden Fälle zuständig ist.