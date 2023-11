Große Preisunterschiede Welche Städte am meisten bei den Müllgebühren zulangen

Teuerste Kommune, gemessen an den jährlichen Kosten für Restmüll, ist laut Mineko Bochum. Haushalte zahlen dort für einen 240 Liter fassenden Müllbehälter bei wöchentlicher Entleerung 1333 Euro jährlich. In Hamburg sind es hingegen nur 336 Euro. Das ist rund ein Viertel dessen, was in Bochum zu zahlen ist. Bei Müllbehältern mit 1100 Liter Volumen ist die Differenz noch größer. In Bochum betragen die jährlichen Müllgebühren 6111 Euro. Deutlich günstiger ist es in Berlin mit 1293 Euro pro Jahr.